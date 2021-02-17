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В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной
Владимир Акульшин родился 31 марта 1927 года в Рязанской области. В июле 1944 года добровольцем ушел на фронт. До конца войны был разведчиком. Участвовал в освобождении Латвии и Эстонии.

В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Владимир Акульшин. Об этом сообщает совет ветеранов.

Владимир Акульшин родился 31 марта 1927 года в Рязанской области. В июле 1944 года добровольцем ушел на фронт. До конца войны был разведчиком. Участвовал в освобождении Латвии и Эстонии.

С 1975 по 1983 год работал в рязанском училище ВДВ.