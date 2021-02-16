Жительница Сараевского района набросилась на знакомую при детях

Скандал произошел из-за телефона. Об этом пишет издательство «Пресса».

Жительница села Озерки Сараевского района набросилась на знакомую при детях и других очевидцах. Инцидент произошел 4 февраля, пишет издательство « Пресса ».

Скандал произошел из-за телефона. По словам 33-летней местной жительницы, 24-летняя девушка взяла у нее смартфон и не вернула. Хозяйка гаджета схватила деревянный брус и пригрозила обидчице убийством.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.