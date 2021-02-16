Заведующая скопинским детсадом десять лет фиктивно устраивала на работу сотрудников

С декабря 2010 года по декабрь 2020 года женщина издавала приказы, согласно которым двое ее знакомых занимали должности прачки, младшего воспитателя, коридорной уборщицы, сторожа и оператора стиральных машин учреждения. Зарплату, начисленную фиктивно этим «сотрудникам», передавали другим работникам детсада, которые фактически выполняли их функции.

В Скопинском районе в отношении заведующей одного из детских садов района возбудили два уголовных дела о служебном подлоге (часть 1 статья 292 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

С декабря 2010 года по декабрь 2020 года женщина издавала приказы, согласно которым двое ее знакомых занимали должности прачки, младшего воспитателя, коридорной уборщицы, сторожа и оператора стиральных машин учреждения. Зарплату, начисленную фиктивно этим «сотрудникам», передавали другим работникам детсада, которые фактически выполняли их функции.

Женщина фиктивно начислила 1,7 млн рублей. Также им необоснованно был начислен пенсионный стаж и уплатили предусмотренные законом страховые взносы для обязательного пенсионного страхования за период их фиктивного трудоустройства.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.