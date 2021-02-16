За неубранный снег в Рязани оштрафуют 27 управляющих компаний

Госжилинспекция в прошедшие выходные осмотрела придомовые территории, входные группы и крыши многоэтажек. Из 524 осмотренных домов по 120 адресам обнаружили нарушения.

За неубранный снег в Рязани оштрафуют 27 управляющих организаций. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля, на заседании правительства.

Госжилинспекция в прошедшие выходные осмотрела придомовые территории, входные группы и крыши многоэтажек. Из 524 осмотренных домов по 120 адресам обнаружили нарушения.

С уборкой снега в придомовых территориях не справились 27 управляющих организаций, среди которых ЖКО «Соколовка», ЖЭУ № 21, № 10, УК Фаворит, ТСЖ «Маяковское».

Госжилинспекция намерена привлечь из к административной ответственности.