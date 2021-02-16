За неделю на пожарах в Рязанской области эвакуировали 21 человека

Огонь повредил и уничтожил 21 строение и один автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За неделю, с 8 по 14 февраля, в Рязанской области произошло 22 пожара. В трех случаях горел мусор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь повредил и уничтожил 21 строение и один автомобиль.

Так, 8 февраля горел жилой дом на улице Центральной села Гиблицы Касимовского района. Из огня спасли 92-летнего мужчину.

10 февраля загорелась коляска в многоквартирном доме на улице Советской в Ухолове, спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе 4 детей.

10 февраля во время пожара в одноэтажном доме на улице Введенской в Рязани эвакуировали 5 человек.

11 февраля горел двухэтажный дом на улице Уткина в Касимове, эвакуировали 6 человек.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.