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Видео: в Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания
По данным СМИ, женщина сделала водителю замечание из-за неправильной парковки. Следователи организовали проверку.

В Новосибирске 48-летний водитель Toyota Corolla специально наехал на 36-летнюю женщину с коляской, где был ребенок. Это попало на видео.

Инцидент произошел около 17:00 15 февраля. По данным СМИ, женщина сделала водителю замечание из-за неправильной парковки. После этого машина развернулась и сбила потерпевшую, она упала. В больнице диагностировали перелом ноги.

Следователи организовали проверку, сообщил сайт местного СУ СКР.

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