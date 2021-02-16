Фото: в Шацком районе родился теленок-богатырь

Теленок родился на мегаферме «Ока Молоко — Восточное». Его вес составил 70 килограммов.

В субботу, 13 февраля, в селе Ольхи Шацкого района родился теленок-богатырь весом 70 килограммов. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Теленок родился на мегаферме «Ока Молоко — Восточное».

Зоотехник родильного отделения Ольга Хабарова рассказала, что такой вес для новорожденного теленка — большая редкость.

«Их средний вес составляет примерно 35-40 килограммов. Отел был, конечно, тяжелый, но, к счастью, корова сейчас чувствует себя хорошо. Ее уже перевели в новотельную секцию. Бычок тоже в порядке. Очень интересно, каким же вырастет такой богатырь», — добавила женщина.