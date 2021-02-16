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В Кальном задержали наркомана
Заметив полицейских, мужчина попытался убежать, но его догнали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Быстрецкой в Рязани задержали наркомана. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На странную походку 28-летнего жителя Спасского района обратили внимание патрульные. Заметив полицейских, мужчина попытался убежать, но его догнали. В кармане подозреваемого обнаружили два свертка с «синтетикой».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК, ранее его уже судили за незаконное хранение наркотиков.