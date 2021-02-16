В аптеках «Ригла» объявили скидки на онлайн-заказы
Покупатели могут заказать по специальной цене лекарственные препараты, витамины, медицинскую технику, лечебную косметику, товары для малышей. Кроме того, можно воспользоваться услугой доставки на дом — заказ привезут в удобное время.
С 17 по 19 февраля в аптеках «Ригла» объявили дни скидок. Скидка 7% предоставляется при заказе на
Покупатели могут заказать по специальной цене лекарственные препараты, витамины, медицинскую технику, лечебную косметику, товары для малышей. Кроме того, можно воспользоваться услугой доставки на дом — заказ привезут в удобное время.
Скидка 7% распространяется на весь ассортимент, кроме:
- товаров Арепливир;
- Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 Мг №3;
- Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 Мг №6;
- медицинских масок;
- продукции Елатомского приборного завода;
- товаров по специальному предложению.
Скидка не суммируется с другими акциями. На дом не доставляют рецептурные препараты, БАДы и термолабильные лекарственные средства.
Уточнить подробности можно на