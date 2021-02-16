Умерла актриса Лариса Кичанова

Заслуженная артистка России, актриса Малого театра скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Во вторник, 16 февраля, умерла Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Кичановой был 71 год.

«Лариса Кичанова служила в Малом театре почти 50 лет. Отдавая очевидное предпочтение сценическому искусству, актриса, тем не менее, снялась в нескольких фильмах и сериалах… Особенно запомнилась зрителям работа Кичановой в знаменитом фильме „…А зори здесь тихие“, где Лариса Георгиевна сыграла молоденькую туристку, кладущую букет осенних цветов и листьев к памятнику погибшим девушкам-зенитчицам», — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с актрисой объявят позже.