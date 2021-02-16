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СМИ: производители попросили поднять цены на колбасу
По данным переработчиков мяса, тушки бройлера первой категории подорожали с 87-92 рублей в феврале 2020 года до 134-138 рублей в феврале 2021 года. Цена свинины на кости увеличилась с 119 до 134-138 рублей за килограмм.

Производители колбасы и сосисок попросили ритейлеров поднять закупочные цены на их продукцию на 10-15%. Свое предложение они объяснили подорожанием сырья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Представитель сети гипермаркетов «Лента» рассказал изданию, что изготовители попросили поднять цены в пределах 10%, в другой крупной сети эту информацию подтвердили.

«Представитель X5 Retail Group („Пятерочка“, „Перекресток“) сообщил, что компания рассматривает все обращения поставщиков. Metro, Auchan, „Магнит“, „Дикси“ и „Вкусвилл“ не предоставили комментарии», — говорится в материале.

По данным переработчиков мяса, тушки бройлера первой категории подорожали с 87-92 рублей в феврале 2020 года до 134-138 рублей в феврале 2021 года. Цена свинины на кости увеличилась с 119 до 134-138 рублей за килограмм.

Коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов рассказал, что в этом году может также вырасти цена на говядину в пределах 15%, в том числе из-за увеличения себестоимости.

В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что пока не получали обращения переработчиков мяса. При этом в министерстве не видят причин для роста цен на мясо: в начале года цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка. По данным Минсельхоза, такая же ситуация сложилась на рынке птицы.