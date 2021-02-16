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Рязанцы начали вторник с десятибалльных пробок
Помимо снега, движение затруднено из-за аварий. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Утром во вторник, 16 февраля, в Рязани образовались десятибалльные пробки. Об этом сообщил сервис «Яндекс. Карты».

Помимо снега, движение затруднено из-за аварий. В частности, ДТП произошли на пересечении улица Бирюзова и проезда Шабулина, на проезде Шабулина перед светофором на перекрестке с улицей Октябрьской, на Муромском шоссе перед Северным обходом.

Кроме того, заторы образовались на выезде из Канищева, на Московском шоссе, на Народном бульваре, на Солотчинском шоссе, на улицах Центральной, Тимакова и Зубковой.