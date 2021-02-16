Рязанцев попросили убрать машины с нескольких улиц города

Рязанцев попросили не оставлять на этих улицах машины. На этих участках разместят информационные таблички.

В ночь с 16 на 17 февраля в Рязани будут вывозить снег с улиц Горького, Соборной, Краснорядской, Право-Лыбедской (от улицы Ленина до улицы Радищева), Радищева (от улицы Право-Лыбедской до Бульварного переулка), Семинарской (от улицы Сенной до улицы Соборной), а также Первомайского проспекта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанцев попросили не оставлять на этих улицах машины. На участках разместят информационные таблички.