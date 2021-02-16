Прокуратура проверит жалобы на отсутствие воды в рязанском селе

Прокуратура Шиловского района проверит информацию об отсутствии воды в деревне Акулово. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Шиловского района проверит информацию об отсутствии воды в деревне Акулово. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Напомним, во вторник, 16 февраля, в интернете появилось видеообращение местного жителя.

Мужчина рассказал, что в деревне с середины января наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в последние пять дней вода отсутствует.