Прокуратура проверит жалобы на отсутствие воды в рязанском селе
Прокуратура Шиловского района проверит информацию об отсутствии воды в деревне Акулово. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Прокуратура Шиловского района проверит информацию об отсутствии воды в деревне Акулово. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Напомним, во вторник, 16 февраля, в интернете появилось видеообращение местного жителя.
Мужчина рассказал, что в деревне с середины января наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в последние пять дней вода отсутствует.