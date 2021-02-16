Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком под Рязанью

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в ночь на 5 февраля под Рязанью. Всех, кто что-то знает, просят сообщить по телефону (4912)44-46-08.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в ночь на 5 февраля под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 4:55 на 182-ом километре трассы М-5 34-летний житель города Санкт-Петербурга на Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в грузовик MAN под управлением 54-летнего жителя Самарской области.

В результате оба водителя скончались на месте ДТП. Травмы также получила 37-летняя пассажирка Volkswagen.

Всех, кто что-то знает об аварии, просят сообщить по телефону (4912)44-46-08.