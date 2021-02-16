Онищенко рассказал, почему не надо прививать детей от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что детей не надо прививать от коронавирусной инфекции, так как они болеют достаточно легко и без трагических последствий.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что детей не надо прививать от коронавирусной инфекции. Об этом первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал в ходе пресс-конференции, сообщает «ТАСС». По словам Онищенко, дети не нуждаются в прививке от COVID-19, так как болеют достаточно легко и без трагических последствий.

При этом Онищенко напомнил, что нужно вакцинироваться людям старшего поколения, имеющим хронические заболевания, а также врачам, учителям, журналистам.