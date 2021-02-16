На Алтае младенец насмерть отравился молоком пьяной матери

В Горно-Алтайске 32-летняя женщина отравила своего грудного ребенка, покормив его после употребления алкоголя. Молодая мать отмечала свой день рождения.

В Горно-Алтайске 32-летняя женщина отравила своего грудного ребенка, покормив его после употребления алкоголя. Об этом сообщает следственный комитет по республике Алтай. Молодая мать отмечала свой день рождения и употребляла алкоголь. Ночью, зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, она накормила ребенка. Младенец скончался из-за отравления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.