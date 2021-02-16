На Алтае младенец насмерть отравился молоком пьяной матери
В Горно-Алтайске 32-летняя женщина отравила своего грудного ребенка, покормив его после употребления алкоголя. Молодая мать отмечала свой день рождения.
В Горно-Алтайске 32-летняя женщина отравила своего грудного ребенка, покормив его после употребления алкоголя. Об этом
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.