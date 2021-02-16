МВД расширило требования к безопасности авто при техосмотре

В документе перечислены более 80 требований. Они касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передает ТАСС .

В документе перечислены более 80 требований. Они касаются тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Так, водители не смогут пройти ТО, если машине подтекла тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов. Также проверят стояночный тормоз, который должен блокировать колеса на уклоне.

Согласно документу, в исправных машинах изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Также при ТО будут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении, который не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем автомобиля.

Стекла должны быть на местах, на лобовом стекле допускаются небольшие трещины, не мешающие обзору. Места для сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности без дефектов.

Автобусы необходимо оснастить тахографом или контрольным устройством регистрации режима труда и отдыха водителей.

Не получится пройти техосмотр, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели. Среди требований также целостность внешних световых приборов и правильная настройка света.

Диагностическую карту не получить, если отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес, не допускается установка на одну ось автомобиля шин разных размеров или конструкций. Обратят внимание и на сезонное соответствие шин.

Правила техосмотра автомобилей изменятся с 1 марта. С этого дня аннулируют диагностические карты, при оформлении которых не был проведен ТО. Отметку об аннулировании занесут в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с 1 марта.

Диагностические карты будет оформлять в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием авто до и после ТО.

Система будет работать круглосуточно, доступ к сведениям в ней получат сотрудники Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.