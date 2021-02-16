Мэрия рассказала, как планирует бороться с десятибалльными пробками в Рязани

Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на частные десятибалльные пробки в Рязани. Соответствующее сообщение администрации города опубликовали в соцсетях.

Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на частные десятибалльные пробки в Рязани. Соответствующее сообщение администрации города опубликовали в соцсетях.

«Совместно с коллегами из регионального минтранса прорабатываем комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности и оптимизации улично-дорожной сети. Так, Рязань стала одним из девяти городов России, в которой внедряют систему „Умный город“. В областном центре работает 27 „умных светофоров“, режим работы которых автоматически настраивается в зависимости от плотности потоков», — отметили власти.