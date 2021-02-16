Касимовец чуть не зарезал жену за переписку с другим

В Касимове 30-летний мужчина чуть не зарезал 26-летнюю жену из-за ревности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Касимове 30-летний мужчина чуть не зарезал 26-летнюю жену из-за ревности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Муж заподозрил женщину в неверности и решил проверить ее телефон. Там он нашел откровенную переписку с другим. Жена объяснила, что сообщения ничего не значат, но касимовец взял нож и пригрозил убийством, если она не признается в измене.

Женщина вызвала полицию, в отношении ее супруга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.