Из-за мороза в рязанских школах отменили занятия

Частично или полностью отменили занятия с 1 по 9 классы. В 10-11 классах занятия отменили в шести муниципальных образованиях

Во вторник, 16 февраля, из-за низкой температуры воздуха в школах Рязанской области частично или полностью отменили занятия с 1 по 9 классы. Об этом сообщили в региональном минобре.

В 10-11 классах занятия отменили в шести муниципальных образованиях — Сасовском, Кораблинском, Рязанском районах, Касимове, Скопине, Рязани.

Отмечается, что решение об отмене занятий принимает администрация школы по согласованию с администрацией муниципального образования. Из-за мороза родители могут не приводить детей в школу.

«В случаях, если дети пришли в школу, занятия с ними проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Аварий инженерных систем и коммуникаций в образовательных организациях нет.