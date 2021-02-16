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Из-за аварии на трубопроводе в Голенчино отключат воду
Во вторник, 16 февраля, на некоторых улицах Рязани отключат холодную воду. Причина — аварийно — ремонтные работы на Голенчинском шоссе.

Во вторник, 16 февраля, на некоторых улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили в МП «Водоканал» г. Рязани.

Причина — аварийно — ремонтные работы на Голенчинском шоссе. Воду отключат по следующим адресам:

с 09.30 до 17.00

— ул. Грибоедова д. 18,

с 10.00 до 17.00

— ул. Светлая д. 1- 19 (нечетная сторона с корпусами и литерами, частный сектор),

— ул. Светлая д. 4 -20 (четная сторона с корпусами и литерами, частный сектор),

— ул. Светлая д. 11 (теннисный клуб «Радвест»),

— ул. Баженова д. 3 (УМВД),

— ул. Баженова д. 3 В (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей),

— Голенчинское шоссе д. 13 с корпусами (Гостиничный комплекс «Конюшенный Двор»),

— КНС №4,

— ул. Спортивная д. 13А (Онкологический диспансер).

Напомним, что авария на водопроводе произошла во вторник утром в здании Областного клинического противотуберкулезного диспансера. Специалисты МП «Водоканал» оперативно приступили к ремонту.