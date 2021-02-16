Хоккей, конькобежцы и баскетбол. Новости российского спорта за прошедшую неделю

Ларионов уверенно замещает тренера хоккейной сборной. Российские спортсмены-конькобежцы завоевали одиннадцать наград. Баскетбольный матч звезд лиги ВТБ.

Прошедшая спортивная неделя для российских спортсменов была удачной. Прилетали позитивные новости с Евротура, конькобежных треков и баскетбольных площадок.

Хоккейная сборная рвет соперников

Игорь Ларионов получил очередной шанс убедить скептиков в своем умении тренировать команду. Ему снова доверили привезти молодежный состав на Евротур. Подрастающая смена не подвела. Россияне продолжают свою серию без поражений под руководством Ларионова.

К Евротуру вновь появился некоторый интерес и у болельщиков. Раньше следили за состязанием только специалисты, а успехи молодых россиян стали собирать у экранов телевизоров гораздо большую аудиторию.

Но значение Евротура не изменилось — это состязание для «обкатки» молодых игроков. Всего три хоккеиста могут получить вызов в национальную команду на мировое первенство в Латвии:

кипер Самонов;

Чибриков;

Коваленко.

Хотя ребята не так ярко выступают в КХЛ, свой шанс побороться за медали мирового первенства они заслужили.

У конькобежцев все в порядке

Уверенно отбегали свои дистанции российские спортсмены-конькобежцы на мировом состязании в Нидерландах. Они удержались на втором месте по общему количеству медалей, в копилке у россиян одиннадцать наград. Хотя «золото» всего одно, но общее количество удачных стартов радует.

Наибольшее количество наград принесла дистанция 5000 метров. Долгое время никто из россиян удачно не выступал на ней, а тут сразу несколько наград. Такой прорыв специалисты связывают с внедрением новой системы тренировок и восстановления.

Самыми зрелищными дисциплинами ЧМ стали гонки преследования. Россияне долгое время держались на втором месте, но в итоге проиграли несколько мгновений хозяевам льда.

Матч баскетбольных звезд в России

Баскетбольная лига провела традиционный Матч звезд в интересном формате — сборная России против лидеров команд. Нужно отметить, что матч выдался праздничным и результативным. Команды и игроки сосредоточились на красивом баскетболе и атаках. Отлично проявил себя лидер и капитан сборной Фридзон.

Талантливый баскетболист показал стабильный бросок с дистанции, положил несколько эффектных «трешек» и пару раз забил в корзину могучими «данками». 58 очков, которые в итоге набрал россиянин, стали новым рекордом поединков такого формата.