Хоккей, конькобежцы и баскетбол. Новости российского спорта за прошедшую неделю

Прошедшая спортивная неделя для российских спортсменов была удачной. Прилетали позитивные новости с Евротура, конькобежных треков и баскетбольных площадок.
Хоккейная сборная рвет соперников
Игорь Ларионов получил очередной шанс убедить скептиков в своем умении тренировать команду. Ему снова доверили привезти молодежный состав на Евротур. Подрастающая смена не подвела. Россияне продолжают свою серию без поражений под руководством Ларионова.
К Евротуру вновь появился некоторый интерес и у болельщиков. Раньше следили за состязанием только специалисты, а успехи молодых россиян стали собирать у экранов телевизоров гораздо большую аудиторию.
Но значение Евротура не изменилось — это состязание для «обкатки» молодых игроков. Всего три хоккеиста могут получить вызов в национальную команду на мировое первенство в Латвии:
- кипер Самонов;
- Чибриков;
- Коваленко.
Хотя ребята не так ярко выступают в КХЛ, свой шанс побороться за медали мирового первенства они заслужили.
У конькобежцев все в порядке
Уверенно отбегали свои дистанции российские спортсмены-конькобежцы на мировом состязании в Нидерландах. Они удержались на втором месте по общему количеству медалей, в копилке у россиян одиннадцать наград. Хотя «золото» всего одно, но общее количество удачных стартов радует.
Наибольшее количество наград принесла дистанция 5000 метров. Долгое время никто из россиян удачно не выступал на ней, а тут сразу несколько наград. Такой прорыв специалисты связывают с внедрением новой системы тренировок и восстановления.
Самыми зрелищными дисциплинами ЧМ стали гонки преследования. Россияне долгое время держались на втором месте, но в итоге проиграли несколько мгновений хозяевам льда.
Матч баскетбольных звезд в России
Баскетбольная лига провела традиционный Матч звезд в интересном формате — сборная России против лидеров команд. Нужно отметить, что матч выдался праздничным и результативным. Команды и игроки сосредоточились на красивом баскетболе и атаках. Отлично проявил себя лидер и капитан сборной Фридзон.
Талантливый баскетболист показал стабильный бросок с дистанции, положил несколько эффектных «трешек» и пару раз забил в корзину могучими «данками». 58 очков, которые в итоге набрал россиянин, стали новым рекордом поединков такого формата.
Источник: Ревью БК РУ