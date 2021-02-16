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Госдума расширила права многодетных родителей
Госдума приняла закон, увеличивающий возраст детей из многодетных семей, который влияет на выбор времени отпуска родителей. Право на выбор отпуска в удобное время получат многодетные родители с детьми до 18 лет, ранее было 12 лет.

Госдума приняла закон, увеличивающий возраст детей из многодетных семей, который влияет на выбор времени отпуска родителей. Об этом пишет ТАСС.

Право на выбор отпуска в удобное время получат многодетные родители с детьми до 18 лет, ранее было 12 лет. Младшему ребенку не должно быть больше 14 лет.

В думе отмечают, что это позволит многодетным родителям совместить время отпуска и проводить больше времени вместе.