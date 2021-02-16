Госдума расширила права многодетных родителей
Госдума приняла закон, увеличивающий возраст детей из многодетных семей, который влияет на выбор времени отпуска родителей. Право на выбор отпуска в удобное время получат многодетные родители с детьми до 18 лет, ранее было 12 лет.
Госдума приняла закон, увеличивающий возраст детей из многодетных семей, который влияет на выбор времени отпуска родителей. Об этом
Право на выбор отпуска в удобное время получат многодетные родители с детьми до 18 лет, ранее было 12 лет. Младшему ребенку не должно быть больше 14 лет.
В думе отмечают, что это позволит многодетным родителям совместить время отпуска и проводить больше времени вместе.