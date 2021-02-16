Фото: под Рязанью появился «замок Снежной королевы»

Местные жители рассказали, что «ледяная скульптура» привлекает внимание детей. Родителей попросили объяснить детям, что это опасно.

В Варских образовалась «ледяная скульптура» из-за аварии на теплотрассе. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам местных жителей, «замок Снежной королевы» появился около магазина «Мечта».

«Это не могло ни привлечь внимания местных юных „Каев“ и „Герд“. Поэтому обращаемся к родителям, пока авария на устранена: объясните детям, что играть возле этой скульптуры очень опасно», — отметил автор сообщения.