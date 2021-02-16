ЕСПЧ присудил рязанцу 67 тысяч евро за пытки в РОВД

В понедельник, 16 февраля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобы восьми граждан России на жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов. Одним из них оказался рязанец Александр Матюшин, сообщил
Мужчину представляли сотрудничавшие с «Мемориалом» юристы Ирина Ананьева, Григор Аветисян и Мария Гаврилова и юристы Европейского центра защиты прав человека.
ЕСПЧ установил, что в отношении Матюшина нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток и жестокого обращения). Суд признал, что за пытки заявителя и «непроведение эффективного расследования этого преступления» заявителю присудили компенсацию в размере 67 тысяч евро.
Речь идет о случае, произошедшем 26 августа 2005 года. Рязанец пришел в Октябрьский районный отдел внутренних дел Рязани, чтобы подать заявление о краже, совершенной у него дома. Милиционеры заподозрили, что мужчина сам ранее украл сотовый телефон у женщины на улице. Заявитель сказал, что ничего не знает о краже, сотрудники милиции начали избивать его.
Один из правоохранителей спросил у мужчины, знает ли он людей, которые занимаются кражами в Дашково-Песочне. Рязанец ответил, что не слышал о таких, «но если бы знал конкретно, то указал на них».
Мужчине предложили сотрудничать с правоохранителями. Он испугался, что его снова будут бить и согласился, письменно подтвердив это.
На следующий день сотрудники РОВД приехали к Матюшину на работу, забрали в отдел, где снова избивали его, угрожали и требовали, чтобы он сознался в краже телефона.
Мужчина ответил, что ничего не знает об этом.
14 октября 2005 года рязанца вызвали в отдел по телефону. Там сотрудники милиции предложили ему признаться в краже телефона. Мужчина сказал, что у него было алиби. Сотрудники стали бить его по голове и почкам, разбили нос.
Рязанец обратился в больницу, где ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга, ушибы мягких складок», и в ЛОР-отделение 11 больницы. Там ему диагностировали «закрытый перелом костей носа без смещения».
Матюшин подал жалобу в прокуратуру Октябрьского района Рязани. 27 октября ему отказали в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления в действиях милиционеров.
24 ноября прокурор Октябрьского района отменил это постановление, поскольку проверку по заявлению Матюшина провели не в полном объёме. 5 декабря в возбуждении уголовного дела снова отказали.
Заявитель обжаловал это решение в Октябрьском районном суде Рязани, который вынес 27 марта 2006 года решение в его пользу. Он отметил, что отказ в возбуждении уголовного дела был незаконным и необоснованным. Суд заявил, что прокуратура не установила причины травм заявителя. 4 мая 2006 года Рязанский областной суд подтвердил это решение. Однако 4 сентября 2006 года прокуратура снова отказалась возбудить уголовное дело.
По поводу причастности заявителя к краже телефона в Рязани возбуждали уголовное дело, но 26 октября 2005 года расследование прекратили за отсутствием состава преступления в действиях заявителя.
После этого заявитель 7 марта 2007 года обратился с жалобой в ЕСПЧ.