ЕСПЧ присудил рязанцу 67 тысяч евро за пытки в РОВД

ЕСПЧ установил, что в отношении Матюшина нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток и жестокого обращения). За пытки заявителя и «непроведение эффективного расследования этого преступления» заявителю присудили компенсацию.

В понедельник, 16 февраля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобы восьми граждан России на жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов. Одним из них оказался рязанец Александр Матюшин, сообщил сайт правозащитного центра «Мемориал» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА).

Мужчину представляли сотрудничавшие с «Мемориалом» юристы Ирина Ананьева, Григор Аветисян и Мария Гаврилова и юристы Европейского центра защиты прав человека.

ЕСПЧ установил, что в отношении Матюшина нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток и жестокого обращения). Суд признал, что за пытки заявителя и «непроведение эффективного расследования этого преступления» заявителю присудили компенсацию в размере 67 тысяч евро.

Речь идет о случае, произошедшем 26 августа 2005 года. Рязанец пришел в Октябрьский районный отдел внутренних дел Рязани, чтобы подать заявление о краже, совершенной у него дома. Милиционеры заподозрили, что мужчина сам ранее украл сотовый телефон у женщины на улице. Заявитель сказал, что ничего не знает о краже, сотрудники милиции начали избивать его.

Один из правоохранителей спросил у мужчины, знает ли он людей, которые занимаются кражами в Дашково-Песочне. Рязанец ответил, что не слышал о таких, «но если бы знал конкретно, то указал на них».

Мужчине предложили сотрудничать с правоохранителями. Он испугался, что его снова будут бить и согласился, письменно подтвердив это.

На следующий день сотрудники РОВД приехали к Матюшину на работу, забрали в отдел, где снова избивали его, угрожали и требовали, чтобы он сознался в краже телефона.

Мужчина ответил, что ничего не знает об этом.

14 октября 2005 года рязанца вызвали в отдел по телефону. Там сотрудники милиции предложили ему признаться в краже телефона. Мужчина сказал, что у него было алиби. Сотрудники стали бить его по голове и почкам, разбили нос.

Рязанец обратился в больницу, где ему поставили диагноз «сотрясение головного мозга, ушибы мягких складок», и в ЛОР-отделение 11 больницы. Там ему диагностировали «закрытый перелом костей носа без смещения».

Матюшин подал жалобу в прокуратуру Октябрьского района Рязани. 27 октября ему отказали в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления в действиях милиционеров.

24 ноября прокурор Октябрьского района отменил это постановление, поскольку проверку по заявлению Матюшина провели не в полном объёме. 5 декабря в возбуждении уголовного дела снова отказали.

Заявитель обжаловал это решение в Октябрьском районном суде Рязани, который вынес 27 марта 2006 года решение в его пользу. Он отметил, что отказ в возбуждении уголовного дела был незаконным и необоснованным. Суд заявил, что прокуратура не установила причины травм заявителя. 4 мая 2006 года Рязанский областной суд подтвердил это решение. Однако 4 сентября 2006 года прокуратура снова отказалась возбудить уголовное дело.

По поводу причастности заявителя к краже телефона в Рязани возбуждали уголовное дело, но 26 октября 2005 года расследование прекратили за отсутствием состава преступления в действиях заявителя.

После этого заявитель 7 марта 2007 года обратился с жалобой в ЕСПЧ.