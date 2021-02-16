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Еще трое рязанцев скончались от коронавируса
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом, всего 21 549. За сутки вылечился 91 человек, всего 23 515.

За сутки в Рязанской области еще три человека скончались от коронавируса, число летальных случаев в регионе достигло 266. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 91 случай заражения коронавирусом, всего 23 515. За сутки вылечились 94 человека, всего 21 549.

В России за сутки выявили 13 233 случаев заражения, всего 4 099 323. За сутки выздоровели 17 627 человек, всего 3 624 663. За сутки скончались 459 человек, всего 80 979.