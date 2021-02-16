Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской управляющей компании подделывала подписи жильцов и присваивала миллионы

Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинками и кастетами, увольнение неугодных сотрудников без объяснения причин и назначение на должности бесчисленных родственников, подделка подписей собственников квартир — это далеко не все скелеты, которые прячет в шкафу руководитель управляющей компании «Лайт Сити» Елена Рязаева. О ее методах ведения дел в стиле «лихих девяностых» стало известно в начале февраля 2021 года.

Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинками и кастетами, увольнение неугодных сотрудников без объяснения причин и назначение на должности бесчисленных родственников, подделка подписей собственников квартир — это далеко не все скелеты, которые прячет в шкафу руководитель управляющей компании «Лайт Сити» Елена Рязаева.

О ее методах ведения дел в стиле «лихих девяностых» стало известно в начале февраля 2021 года. Тогда скандальная «управляйка» попыталась захватить крытый паркинг в Кальном.

Но это только кончик клубка, размотав который, можно увидеть наглядный пример управленческой вседозволенности, процветающей в отдельно взятой рязанской организации сферы ЖКХ.

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