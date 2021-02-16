Бывший исполнительный директор рязанской фирмы обманул налоговую на 16 миллионов

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Он возместил ущерб в размере 14 млн рублей.

Бывший исполнительный директор рязанской фирмы, осуществляющей оптовую торговлю производственным электротехническим оборудованием, обманул налоговую на 16 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемый, зная, что с 31 июля по 29 декабря 2018 года поставки оборудования и производство работ для предприятия осуществляли лица, которые не являлись плательщиками НДС, оформил документы, подтверждающие поставку указанных товаров и выполнение работ другим контрагентом общества в рамках существующего договора, отразив в счетах-фактурах суммы НДС.

«Впоследствии исполнительный директор предприятия на основании указанных документов внес в налоговые декларации по НДС за 3 и 4 кварталы 2018 года заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты НДС на сумму почти 16 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Он возместил ущерб в размере 14 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.