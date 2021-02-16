Банк «Открытие»: жители Центральной России рассчитывают на восстановление личных доходов к концу года

Почти половина жителей регионов Центральной России сохранила свои доходы во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. Однако примерно столько же людей потеряли в деньгах. При этом участники исследования достаточно оптимистично оценивают сроки возвращения личных доходов на доковидный уровень.

Почти половина жителей регионов Центральной России сохранила свои доходы во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. Однако примерно столько же людей потеряли в деньгах. При этом участники исследования достаточно оптимистично оценивают сроки возвращения личных доходов на доковидный уровень. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие"*.

До начала пандемии 20% опрошенных зарабатывали менее 20 тысяч рублей в месяц, 60% — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, у 17% месячные доходы составляли 50-100 тысяч рублей, у 3% — 100-300 рублей.

У 71% респондентов была и, несмотря на коронакризис, осталась прежняя работа. 10% опрошенных жителей Центральной России потеряли работу из-за пандемии, при этом 10% из них уже смогли найти новое место. У 10% работы не было до пандемии и нет сейчас.

Больше всего потерявших работу из-за пандемии и не нашедших новую на Дальнем Востоке (17%), меньше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8%). Дальний Восток и Северный Кавказ лидируют по доле тех, кто был безработным до начала пандемии и остается сейчас (по 23%). Больше всего сохранивших прежнюю работу, несмотря на пандемию, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (75%), а также в Центральном федеральном округе (71%).

49% жителей регионов Центральной России не потеряли в доходах на пандемии: 40% опрошенных заявили, что их доходы на пандемии не изменились, еще 9% заявили об увеличении личных доходов. Лучше всего ситуация в Сибири, на Урале, а также в Петербурге и Ленинградской области (по 60% в каждом регионе).

У 49% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 1% опрошенных потеряли доходы полностью. Чаще всего об этом заявляли жители Южного (59%) и Северо-Кавказского (58%) федеральных округов.

Отмена жестких пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах россиян — очевидно, для их восстановления потребуется больше времени.

35% жителей регионов Центральной России рассчитывают на восстановление своего дохода до уровня начала 2020 года уже к концу 2021-го. У 45% доходы уже восстановились. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет.

Согласно проведенному ранее опросу РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), мнения россиян в оценке первого года пандемии существенно разошлись. 39% опрошенных назвали прошедший год «тяжелым», 41% — «нормальным» («бывало и хуже, и лучше»), а 21% отозвались о 2020-м весьма позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.