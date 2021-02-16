Автоинспекторы проверят рязанских водителей
Автоинспекторы проконтролируют нарушения режима труда и отдыха водителей, которые перевозят груз и пассажиров, а также предприятия, занимающиеся перевозкой. За нарушения грозит штраф до 50 тысяч.
Во вторник, 16 февраля, рязанские автоинспекторы проверят водителей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Автоинспекторы проконтролируют нарушения режима труда и отдыха водителей, которые перевозят груз и пассажиров, а также предприятия, занимающиеся перевозкой.
Специалисты проверят тахографы — устройства, контролирующие водителей. За нарушения водителям и должностным лицам грозят штрафы от 3000 до 50 000 рублей.