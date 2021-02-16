Автоинспекторы проверят рязанских водителей

Автоинспекторы проконтролируют нарушения режима труда и отдыха водителей, которые перевозят груз и пассажиров, а также предприятия, занимающиеся перевозкой. За нарушения грозит штраф до 50 тысяч.