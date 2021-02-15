Житель Клепиковского района пожаловался, что его избила бывшая супруга
34-летний житель Клепиковского района заявил, что приехал к бывшей супруге, но встреча не задалась, они поссорились. Мужчина сообщил, что женщина его, якобы, избила.
Мужчина сообщил в полицию о том, что его избила бывшая жена. 34-летний житель Клепиковского района заявил, что приехал к бывшей супруге, но встреча не задалась, они поссорились. Мужчина сообщил, что женщина его, якобы, избила.
Как
Врачи не нашли никаких следов избиения, после чего мужчина признался, что соврал.
За заведомо ложный донос ему грозит срок до двух лет лишения свободы.