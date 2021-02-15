Житель Клепиковского района пожаловался, что его избила бывшая супруга

34-летний житель Клепиковского района заявил, что приехал к бывшей супруге, но встреча не задалась, они поссорились. Мужчина сообщил, что женщина его, якобы, избила.

Мужчина сообщил в полицию о том, что его избила бывшая жена. 34-летний житель Клепиковского района заявил, что приехал к бывшей супруге, но встреча не задалась, они поссорились. Мужчина сообщил, что женщина его, якобы, избила.

Как сообщает пресс-служба клепиковской полиции, сам заявитель хорошо известен местной полиции — он злоупотребляет спиртным и даже привлекался за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Врачи не нашли никаких следов избиения, после чего мужчина признался, что соврал.

За заведомо ложный донос ему грозит срок до двух лет лишения свободы.