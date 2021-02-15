Видео: в Горроще женщина поскользнулась на нечищеном переходе

Инцидент произошел на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского. Видео опубликовали в соцсети.

В Горроще женщина поскользнулась на нечищеном пешеходном переходе и упала. Видео опубликовали в соцсети в понедельник, 15 февраля.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского. Дождавшись «зеленого», женщина шагнула на «зербу», поскользнулась и упала лицом вниз, ударившись головой. Подняться ей помог проходящий мимо мужчина.