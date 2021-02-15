\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-18°
Втр, 16
-19°
Срд, 17
-15°
ЦБ USD 73.31 -0.63 16/02
ЦБ EUR 88.98 -0.63 16/02
Нал. USD 72.85 / 73.65 14:59
Нал. EUR 88.50 / 89.30 14:59
Новости
Коронавирус
Публикации
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
7 часов назад
1 024
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
8 часов назад
997
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
13 февраля 16:35
1
5 915
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
8 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: в Горроще женщина поскользнулась на нечищеном переходе
Инцидент произошел на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского. Видео опубликовали в соцсети.

В Горроще женщина поскользнулась на нечищеном пешеходном переходе и упала. Видео опубликовали в соцсети в понедельник, 15 февраля.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского. Дождавшись «зеленого», женщина шагнула на «зербу», поскользнулась и упала лицом вниз, ударившись головой. Подняться ей помог проходящий мимо мужчина.