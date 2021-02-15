В Рязанской области зафиксировали 92 новых случая коронавируса

Всего число случаев заражения в регионе достигло 23 424. За сутки вылечились 79 человек, число выздоровевших достигло 21 455.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 92 новых случая коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения в регионе достигло 23 424. За сутки вылечились 79 человек, число выздоровевших достигло 21 455. Летальных случаев не зарегистрировали, всего число смертей достигло 263.

В России за сутки зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 4 086 090. За сутки выздоровели 13 935 человек, всего 3 607 036. За сутки скончались 394 человека, всего 80 520.