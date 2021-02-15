В Рязанской области задержали 17-летнего наркокурьера

Известно, что молодой человек действовал в составе группировки. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В Рязанской области задержали 17-летнего наркокурьера из Владимира. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что молодой человек действовал в составе группировки. В ноября 2020 года он приехал в Новомичуринск, где сделал «закладку» с наркотиками в крупном размере.

Подозреваемого задержали сразу после покупателя, в отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК. Расследование продолжается.