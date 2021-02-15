В Рязанском агроуниверситете прошел круглый стол «2021 год — Год науки и технологий»

В научно-образовательном центре «Цифровые технологии в АПК» Рязанского агротехнологического университета, ставшего площадкой для дискуссии, собрались студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Рязанской области.

В пятницу, 12 февраля, в рамках Российского Года науки и технологий и Международного дня науки и гуманизма в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошел круглый стол «2021 год — Год науки и технологий!».

Целью организаторов было дать понять молодым людям, что наука может помочь сделать перспективную карьеру и занять достойное место в жизни.

В научно-образовательном центре «Цифровые технологии в АПК» Рязанского агротехнологического университета, ставшего площадкой для дискуссии, собрались студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Рязанской области.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился декан инженерного факультета Алексей Бачурин. В своем выступлении он подчеркнул важность подобных мероприятий в популяризации научной деятельности среди молодежи и подчеркнул: «Престиж ученого возвращается, он растет. Причем растет именно среди молодежи. Мы видим — много достаточно молодых, успешных людей сделали свою карьеру, именно проведя какие-то свои исследования. Примеров много. Сегодня такой день, который напоминает о важности науки. Примите поздравления с этим важным днем — днем науки! Это праздник для всех нас. Пусть не будет границ в вашей трудовой деятельности, больших вам перспектив и открытия новых горизонтов. Плодотворной всем работы!».

В ходе проведения мероприятия поднимались вопросы, которые интересуют не только взрослых, но и подрастающее поколение. Российская наука прославила нашу страну. Благодаря усилиям ученых Россия стала родиной многих выдающихся открытий и изобретений. В разные исторические периоды, несмотря на все сложности, российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. В 2021 году исполняется 310 лет со дня рождения Ломоносова, 60 лет первому в мире Совету молодых ученых, 60 лет назад впервые в истории человечества был осуществлен полет советского человека в космос. Именно это и стало предметом обсуждения за круглым столом.

Все респонденты активно высказывали свои мнения, приводили доводы, доказывали свои точки зрения по тому или иному вопросу, рассуждали, диспутировали, также поднимали те проблемы, которые интересуют их на сегодняшний день — формирование положительного образа молодого ученого в современном обществе. Обсудили и перспективы работы Совета молодых ученых РГАТУ на 2021 год.

В рамках дискуссии участники круглого стола отметили большую роль Совета молодых ученых региона в реализации государственной молодежной политики и развитии науки и образования в Рязанской области, а также необходимость дальнейшего расширения междисциплинарного взаимодействия молодых ученых, вовлечения старшеклассников и студентов в научно-инновационную деятельность.

Резолюция, принятая участниками круглого стола, стала своего рода ориентиром в работе Совета молодых ученых и специалистов Рязанской области на предстоящий 2021 год.