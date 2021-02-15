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В Рязани эвакуируют машины, мешающие уборке снега
На участках, где планируют уборку и вывоз снега, размещены предупреждающие таблички, чтобы горожане не оставляли свои автомобили на дороге. Владельцев мешающих авто предупредит ГИБДД. В противном случае машины могут эвакуировать.

Рязанские власти пообещали эвакуировать машины, мешающие уборке снега. Об этом в понедельник, 15 февраля, на выездном совещании заявил замглавы администрации Владимир Бурмистров.

На участках, где планируют уборку и вывоз снега, размещены предупреждающие таблички, чтобы горожане не оставляли свои автомобили на дороге. Владельцев мешающих авто предупредит ГИБДД. В противном случае машины могут эвакуировать.

Бурмистров еще раз отметил плохую работу по уборке платных парковок. Сначала года на «Ростелеком» составлено семь протоколов об административных правонарушениях. На работу организации поступают жалобы горожан, а управление транспорта ежедневно фиксирует нечищеные парковки. Все материалы направят в наздорные органы.

Также замглавы администрации поблагодарил рязанцев, которые добровольно присоединились к расчистке своих дворов.