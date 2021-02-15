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В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
На данный момент к системе подключены банки и страховые компании. Согласно проекту, в будущем к ней смогут подключаться сотовые операторы или ритейлеры.

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект приказа Минцифры.

Отмечается, что на данный момент к системе подключены банки и страховые компании. Согласно проекту, в будущем к ней смогут подключаться сотовые операторы или ритейлеры.

Вести реестр будет «Ростелеком». Перечень юридических лиц, которых внесут в реестр, опубликуют на сайте bio.rt.ru. Для участия в системе нужно будет заключить договор с «Ростелекомом».

«Претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных федеральным законодательством (ФЗ № 152), а также установить и настроить биометрические терминалы», — добавили в сообщении.

Отметим, ЕБС запустили в 2018 году.