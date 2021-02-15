В России появится реестр для доступа к биометрическим данным

На данный момент к системе подключены банки и страховые компании. Согласно проекту, в будущем к ней смогут подключаться сотовые операторы или ритейлеры.

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщили « Ведомости » со ссылкой на проект приказа Минцифры.

Отмечается, что на данный момент к системе подключены банки и страховые компании. Согласно проекту, в будущем к ней смогут подключаться сотовые операторы или ритейлеры.

Вести реестр будет «Ростелеком». Перечень юридических лиц, которых внесут в реестр, опубликуют на сайте bio.rt.ru . Для участия в системе нужно будет заключить договор с «Ростелекомом».

«Претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных федеральным законодательством (ФЗ № 152), а также установить и настроить биометрические терминалы», — добавили в сообщении.

Отметим, ЕБС запустили в 2018 году.