В РГАТУ обсудили внедрение отечественных инновационных разработок в агропромышленный комплекс

В совещании приняли участие представители правительства Рязанской области, регионального минсельхоза, РГАТУ, компании «Иннопрактика» и агробизнеса.

В чеверг, 11 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А.Костычева в целях развития научного и образовательного взаимодействия вуза с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (компании «Иннопрактика») прошло совещание по вопросам внедрения отечественных инновационных разработок в агропромышленный комплекс.

В совещании приняли участие представители правительства Рязанской области, регионального минсельхоза, РГАТУ, компании «Иннопрактика» и агробизнеса.

На повестке дня стояли вопросы взаимодействия компании «Иннопрактика» с сельскохозяйственными предприятиями Рязанской области, агроуниверситетом и реализация проекта по поддержке отечественных технологий «Иннагро», который стартовал в области в 2020 году. Проект «Иннагро» предусматривает работу по нескольким ключевым блокам, в том числе развитие системы непрерывного аграрного образования, в частности, создание агроклассов и разработка программ для талантливых школьников, формирование волонтерского движения, совершенствование научно-преподавательской деятельности и профессиональной переподготовки, а также разработку научно-исследовательских проектов в качестве основных инструментов развития сельских территорий.

Директор дирекции развития агро- и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко в своем выступлении отметил: «Наша общая цель — преумножить количество высококвалифицированных специалистов в АПК региона и укрепить эту отрасль. Рассчитываем сделать это в сотрудничестве с научными и образовательными центрами, в первую очередь с Рязанским агротехнологическим университетом».

В рамках совещания состоялась церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством области и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» в сфере инноваций и АПК. В рамках документа запланирована совместная работа по внедрению отечественных передовых решений в агропромышленный комплекс, в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также по развитию инновационной инфраструктуры Рязанского региона и диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса. Базовой площадкой для реализации совместных проектов станет Рязанский агротехнологический университет. Такое сотрудничество позволит создать дополнительные возможности для развития науки и внедрения новейших достижений в работу реального сектора экономики региона.