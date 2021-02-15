\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-19°
Втр, 16
-19°
Срд, 17
-12°
ЦБ USD 73.31 -0.63 16/02
ЦБ EUR 88.98 -0.63 16/02
Нал. USD 72.85 / 73.65 14:59
Нал. EUR 88.50 / 89.30 14:59
Новости
Коронавирус
Публикации
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
4 часа назад
543
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
4 часа назад
590
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
13 февраля 2021 16:35
1
5 575
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
8 238
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В РГАТУ обсудили внедрение отечественных инновационных разработок в агропромышленный комплекс
В совещании приняли участие представители правительства Рязанской области, регионального минсельхоза, РГАТУ, компании «Иннопрактика» и агробизнеса.

В чеверг, 11 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А.Костычева в целях развития научного и образовательного взаимодействия вуза с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (компании «Иннопрактика») прошло совещание по вопросам внедрения отечественных инновационных разработок в агропромышленный комплекс.

В совещании приняли участие представители правительства Рязанской области, регионального минсельхоза, РГАТУ, компании «Иннопрактика» и агробизнеса.

На повестке дня стояли вопросы взаимодействия компании «Иннопрактика» с сельскохозяйственными предприятиями Рязанской области, агроуниверситетом и реализация проекта по поддержке отечественных технологий «Иннагро», который стартовал в области в 2020 году. Проект «Иннагро» предусматривает работу по нескольким ключевым блокам, в том числе развитие системы непрерывного аграрного образования, в частности, создание агроклассов и разработка программ для талантливых школьников, формирование волонтерского движения, совершенствование научно-преподавательской деятельности и профессиональной переподготовки, а также разработку научно-исследовательских проектов в качестве основных инструментов развития сельских территорий.

Директор дирекции развития агро- и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко в своем выступлении отметил: «Наша общая цель — преумножить количество высококвалифицированных специалистов в АПК региона и укрепить эту отрасль. Рассчитываем сделать это в сотрудничестве с научными и образовательными центрами, в первую очередь с Рязанским агротехнологическим университетом».

В рамках совещания состоялась церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством области и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» в сфере инноваций и АПК. В рамках документа запланирована совместная работа по внедрению отечественных передовых решений в агропромышленный комплекс, в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также по развитию инновационной инфраструктуры Рязанского региона и диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса. Базовой площадкой для реализации совместных проектов станет Рязанский агротехнологический университет. Такое сотрудничество позволит создать дополнительные возможности для развития науки и внедрения новейших достижений в работу реального сектора экономики региона.