\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-19°
Втр, 16
-19°
Срд, 17
-13°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 72.90 / 74.00 09:59
Нал. EUR 88.60 / 89.70 09:45
Новости
Коронавирус
Публикации
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
46 минут назад
149
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
13 февраля 2021 16:35
1
5 220
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
7 878
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
13 218
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
Задержанными оказались гражданин России и уроженец из одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской и Томской областях задержали членов «Катиба Таухид валь — Джихад» — запрещенной в России террористической организации. Об этом в понедельник, 15 февраля, со ссылкой на ФСБ передает РИА Новости.

Задержанными оказались гражданин России и уроженец из одной из стран ближнего зарубежья. Они финансировали террористов, регулярно переводили деньги на банковские карты преступников.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам.