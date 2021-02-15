В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

Задержанными оказались гражданин России и уроженец из одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской и Томской областях задержали членов «Катиба Таухид валь — Джихад» — запрещенной в России террористической организации. Об этом в понедельник, 15 февраля, со ссылкой на ФСБ передает РИА Новости .

Задержанными оказались гражданин России и уроженец из одной из стран ближнего зарубежья. Они финансировали террористов, регулярно переводили деньги на банковские карты преступников.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам.