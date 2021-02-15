В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
Пожилой мужчина сидел в приемной после прививки и неожиданно упал. Врачи попытались помочь ему, но он скончался до того, как его перевели в реанимацию.
На Крите 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом со ссылкой на общественное телевидение
Пожилой мужчина сидел в приемной после прививки и неожиданно упал. Врачи попытались помочь ему, но он скончался до того, как его перевели в реанимацию.
Отмечается, что смерть наступила не из-за аллергического анафилактического шока, вызванного вакцинацией.
По словам специалистов, это была внезапная смерть, совпавшая с вакцинацией.
Для точных причин проведут судебно-медицинскую экспертизу.