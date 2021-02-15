В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

Пожилой мужчина сидел в приемной после прививки и неожиданно упал. Врачи попытались помочь ему, но он скончался до того, как его перевели в реанимацию.

На Крите 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом со ссылкой на общественное телевидение ERT передает РИА Новости .

Пожилой мужчина сидел в приемной после прививки и неожиданно упал. Врачи попытались помочь ему, но он скончался до того, как его перевели в реанимацию.

Отмечается, что смерть наступила не из-за аллергического анафилактического шока, вызванного вакцинацией.

По словам специалистов, это была внезапная смерть, совпавшая с вакцинацией.

Для точных причин проведут судебно-медицинскую экспертизу.