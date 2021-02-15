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В Госдуму внесли законопроект об «уголовном проступке»
Отмечается, что уголовным проступком считается преступление небольшой тяжести, совершенное лицом впервые. За подобное преступление в данный момент лишение свободы не предусмотрено.

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об «уголовном проступке». Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Отмечается, что уголовным проступком считается преступление небольшой тяжести, совершенное лицом впервые. За подобное преступление в данный момент лишение свободы не предусмотрено.

Уголовным проступком не будет считаться деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность, если виновник уже получил административное наказание за аналогичные действия, совершенные ранее. Также к этой категории предлагают не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ), а также деяния, «необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений».

Верховный суд отметил, что меру, назначенную за проступок, могут изменить на уголовное наказание, если человек будет уклоняться от ее исполнения.

Несовершеннолетних, которые совершили уголовный проступок, обязательно освобождают от уголовной ответственности «с применением одной из указанных в проектной норме мер». Если подросток не исполнил меру, материалы направляются для привлечения к уголовной ответственности.

Фото ГД