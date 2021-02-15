Суд разрешил рязанцу не возвращать долги по кредиту

Суд установил, что заемщик частично погасил долг по кредиту. С момента получения кредита до июля 2015 года рязанец платил, а затем платежи прекратились.

Рязанцу разрешили не возвращать долги по кредиту. Об этом сообщил сайт Советского районного суда.

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» — обратилось в суд с иском о взыскании с рязанца задолженности по кредиту, договор по которому заключили в 2012 году. Банк предоставил ответчику срок до сентября 2016 года с условием уплаты процентов в размере 0,1% за каждый день. Ответчик принял обязательство вернуть сумму кредита и заплатить проценты, а случае неисполнения начислялась неустойка в размере 1% за каждый день просрочки.

Рязанец не исполнял обязательства по кредиту, у него образовалась задолженность. Требование банка он проигнорировал.

Суд установил, что заемщик частично погасил долг по кредиту. С момента получения кредита до июля 2015 года рязанец платил, а затем платежи прекратились.

В октябре 2015 года «Пробизнесбанк» признали банкротом. В отношении него открыли конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложили на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». В сентябре 2016 года срок возврата кредита истек. Суд решил, что заемщик ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору, по состоянию на октябрь 2020 года у него накопилась задолженность перед банком.

Ответчик возразил против иска и сослался на пропуск истцом срока исковой давности. Его доводы признали обоснованными, поскольку в суд истец обратился в ноябре 2020 года, до этого обращался к мировому судье в июле 2020 года. Вынесенный в августе судебный приказ позже отменили. На момент обращения к мировому судье истек трехлетний срок исковой давности, который закончился в сентябре 2019 года.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания задолженности с ответчика.

Решение не вступило в законную силу.