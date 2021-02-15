\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-19°
Втр, 16
-19°
Срд, 17
-12°
ЦБ USD 73.31 -0.63 16/02
ЦБ EUR 88.98 -0.63 16/02
Нал. USD 72.85 / 73.65 14:59
Нал. EUR 88.50 / 89.30 14:59
Новости
Коронавирус
Публикации
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
7 часов назад
1 015
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
8 часов назад
992
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
13 февраля 16:35
1
5 910
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
8 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Специалистов экспортно-ориентированных предприятий региона пригласили на форум «Экспортный форсаж — Рязань»
В программе форума заявлен семинар известного российского маркетолога, магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Регистрация на участие в форуме открыта, количество мест ограничено.

В четверг, 18 февраля, в конгресс-отеле «АМАКС» состоится форум «Экспортный форсаж — Рязань». Спикеры, в том числе, из Российского экспортного центра (РЭЦ), будут обсуждать совместно с рязанскими производителями подходы к повышению результативности экспортной деятельности.

В программе форума заявлен семинар известного российского маркетолога, магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Регистрация на участие в форуме открыта, количество мест ограничено.

В рамках пленарной сессии запланировано обсуждение вопросов комплексного развития экспорта Рязанской области. Одним из рычагов повышения эффективности этой работы является целенаправленная подготовка специалистов предприятий и организаций области по всероссийской акселерационной программе Школы экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж». Она нацелена на формирование системного подхода к ведению экспортного проекта компании — от грамотного выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута и минимизации рисков.

На форуме состоится презентация образовательной программы «Экспортный форсаж», рассмотрены результаты работы участников первого потока, и организован сбор заявок на обучение во втором потоке, который стартует в марте.

Участие в форуме бесплатное по предварительной заявке, которую можно оставить здесь.