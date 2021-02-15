Специалистов экспортно-ориентированных предприятий региона пригласили на форум «Экспортный форсаж — Рязань»

В программе форума заявлен семинар известного российского маркетолога, магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Регистрация на участие в форуме открыта, количество мест ограничено.

В четверг, 18 февраля, в конгресс-отеле «АМАКС» состоится форум «Экспортный форсаж — Рязань». Спикеры, в том числе, из Российского экспортного центра (РЭЦ), будут обсуждать совместно с рязанскими производителями подходы к повышению результативности экспортной деятельности.

В программе форума заявлен семинар известного российского маркетолога, магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева. Регистрация на участие в форуме открыта, количество мест ограничено.

В рамках пленарной сессии запланировано обсуждение вопросов комплексного развития экспорта Рязанской области. Одним из рычагов повышения эффективности этой работы является целенаправленная подготовка специалистов предприятий и организаций области по всероссийской акселерационной программе Школы экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж». Она нацелена на формирование системного подхода к ведению экспортного проекта компании — от грамотного выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута и минимизации рисков.

На форуме состоится презентация образовательной программы «Экспортный форсаж», рассмотрены результаты работы участников первого потока, и организован сбор заявок на обучение во втором потоке, который стартует в марте.