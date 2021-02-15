Скончалась сотрудница газеты «Рязанские ведомости»

Женщине было 50 лет. Отмечается, что она начала работать в газете более 20 лет назад.

Умерла сотрудница газеты «Рязанские ведомости» Надежда Морозова. Об этом сообщил сайт издания.

Женщине было 50 лет. Отмечается, что она начала работать в газете более 20 лет назад.

«В последние годы была и секретарем, и архивистом, и специалистом по кадрам. Но за этими официальными обязанностями мы всегда видели неравнодушного, обаятельного, доброго человека», — говорится в сообщении.

Надежда Морозова попала в больницу в конце января. Коллектив газеты ждал ее возвращения.

«Увы, ожиданиям не довелось сбыться. От нас ушел добрый, светлый человек. Она очень любила жизнь, свою семью, дочек. Умела дружить, умела бережно относиться к людям. Она навсегда оставила нам свет и тепло своей души», — добавил коллектив редакции «Рязанских ведомостей».