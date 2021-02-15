Рязанцев предупредили о резком похолодании
Ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В понедельник, 15 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью и утром 16 февраля на территории области местами ожидается мороз с минимальной температурой воздуха -32, -30 градусов. Понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.