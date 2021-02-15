Рязань снова «встала» в десятибалльных пробках

Утром в понедельник, 15 февраля, Рязань снова «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Утром в понедельник, 15 февраля, Рязань снова «встала» в десятибалльных пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Помимо снега на дорогах, транспорту мешают проехать ДТП. В частности, авария произошла перед остановкой «Улица Юбилейная» в сторону Дягилева, около школы на Куйбышевском шоссе в сторону поселка Строитель, у «Мира колеса» на Касимовском шоссе в сторону центра.

Наиболее серьезные заторы образовались на выезде из Канищева, на улицах Юбилейной, Военных Автомобилистов, Высоковольтной, Каширина, на выезде из Дашково-Песочни.