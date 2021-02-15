«Росгосстрах»: автомобилисты в морозы стали чаще обращаться по полисам «Помощь на дороге»

Морозы и снегопады в Центральной России зимой 2021 года отразились в том числе и на статистике обращений автомобилистов-клиентов «Росгосстраха» по программе «Помощь на дороге», в покрытие которой входят различные услуги, и в том числе запуск двигателя и транспортировка до сервиса на эвакуаторе.

Морозы и снегопады в Центральной России зимой 2021 года отразились в том числе и на статистике обращений автомобилистов-клиентов «Росгосстраха» по программе «Помощь на дороге», в покрытие которой входят различные услуги, и в том числе запуск двигателя и транспортировка до сервиса на эвакуаторе.

В компании рассказали, что в первом месяце этого года помощь благодаря наличию полиса получили в 4 раза больше автомобилистов, чем прошлогоднем январе, и в 2,5 раза больше, чем в январе 2019 года. А за первую декаду февраля количество решенных с помощью «Росгосстраха» проблем автовладельцев уже сравнялось с показателями прошлых лет.

«В холодные и снежные дни особенно явно проявляется ценность этого доступного по цене сервисного продукта — автовладельцы, которые своевременно его купили, могут не волноваться по поводу того, заведется ли их машина после ночи с очень низкими температурами. Ведь им по первому звонку будет оказана оперативная помощь», — рассказала руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Илья Крайнов.

Программа «Помощь на дороге» реализуется «Росгосстрахом» совместно с Российским автомобильным товариществом (РАТ). Полис, который можно приобрести как онлайн на сайте компании, так и через агентов и в офисах «Росгосстраха», предполагает широкий спектр сервисных услуг, которые могут понадобиться автомобилисту при возникновении неисправностей или после ДТП: эвакуацию, вскрытие дверей, запуск двигателя, замену колеса, организацию медицинских и юридических консультаций, оформление аварии и оплату такси после нее.

Гибкие условия заключения договора предполагают возможность оформления полиса «Помощь на дороге» как на целый год, так и на 6 месяцев — например, на более рискованный в силу погодных условий осенне-зимний период. Примечательно, что обратиться за помощью может не только сам владелец машины, но и любое лицо, допущенное к управлению и находящееся за рулем в момент возникновения проблем.