«Рельеф-Центр» получил диплом первой степени конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области»

Торжественная церемония награждения лучших предприятий региона прошла в правительстве Рязанской области. В ежегодном конкурсе приняли участие более ста предприятий.

«Рельеф-Центр» получил диплом первой степени конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». Компанию признали лучшей в регионе в категории «Оптовая и розничная торговля» по итогам 2019 года.

Торжественная церемония награждения лучших предприятий региона прошла в правительстве Рязанской области. В ежегодном конкурсе приняли участие более ста предприятий.

Победителей конкурса поздравил глава региона Николай Любимов, который отметил высокую эффективность работы рязанских компаний, даже в период пандемии внедряющих современные технологии, осваивающих выпуск новой продукции и расширяющих производство.

Дипломы первой, второй и третьей степеней конкурса по итогам 2019 года получили 97 предприятий и организаций Рязанской области.

В «Рельеф-Центре» отметили важность высокой оценки деятельности компании. Награда стала итогом слаженной профессиональной работы коллектива всех структур холдинга, ежегодно подтверждающего лидерство на рынке оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества.