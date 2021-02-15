Путин поручил снизить ставку по ипотеке для семей с детьми

Предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах должен представить Банк России совместно с правительством. Кабмин и ЦБ должны выполнить поручение до 31 марта.

Президент Владимир Путин поручил правительству России представить предложения по снижению ставки по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Об этом сообщил сайт Кремля.

Предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах должен представить Банк России совместно с правительством.

На исполнение поручения кабмину и ЦБ дали время до 31 марта.